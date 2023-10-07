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BBTV: Zach Arnett Western Michigan postgame

Caption: Oct 7, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett looks on during the first quarter of the game against the Western Michigan Broncos at Davis Wade Stadium.
Caption: Oct 7, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett looks on during the first quarter of the game against the Western Michigan Broncos at Davis Wade Stadium. (Matt Bush-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Zach Arnett addressed the media following Saturday's 41-28 win over Western Michigan.

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