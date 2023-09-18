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BBTV: Zach Arnett Week 4 Presser - South Carolina

Sep 2, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett walks off the field at the end of the second quarter against the Southeastern Louisiana Lions at Davis Wade Stadium at Scott Field.
Sep 2, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett walks off the field at the end of the second quarter against the Southeastern Louisiana Lions at Davis Wade Stadium at Scott Field. (Matt Bush-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Zach Arnett addressed the media on Monday.

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