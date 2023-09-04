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BBTV: Zach Arnett week 2 presser - Arizona

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Zach Arnett addressed the media on Monday.

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