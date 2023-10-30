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BBTV: Zach Arnett Monday Presser - Kentucky week

Caption: Oct 28, 2023; Auburn, Alabama, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett cheers on his players against the Auburn Tigers during the first quarter at Jordan-Hare Stadium.
Caption: Oct 28, 2023; Auburn, Alabama, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett cheers on his players against the Auburn Tigers during the first quarter at Jordan-Hare Stadium. (John David Mercer-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Zach Arnett addressed the media ahead of Saturday's game against Kentucky.

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