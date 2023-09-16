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BBTV: Zach Arnett LSU postgame presser

Sep 16, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett walks off the field after being defeated by the LSU Tigers at Davis Wade Stadium.
Sep 16, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett walks off the field after being defeated by the LSU Tigers at Davis Wade Stadium. (Matt Bush-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Zach Arnett addressed the media following the Bulldogs' 41-14 loss to #14 LSU on Saturday.

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