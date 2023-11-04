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BBTV: Zach Arnett Kentucky postgame

Nov 4, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett reacts after a play against the Kentucky Wildcats during the fourth quarter at Davis Wade Stadium at Scott Field.
Nov 4, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett reacts after a play against the Kentucky Wildcats during the fourth quarter at Davis Wade Stadium at Scott Field. (Matt Bush-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Zach Arnett addressed the media following Saturday's 24-3 loss to Kentucky.


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