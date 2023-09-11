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BBTV: Zach Arnett and players week 3 presser - LSU

Sep 2, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett celebrates with his players after the game against the Southeastern Louisiana Lions.
Sep 2, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Zach Arnett celebrates with his players after the game against the Southeastern Louisiana Lions. (Matt Bush-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Zach Arnett, quarterback Will Rogers, safety Marcus Banks, wide receiver Tulu Griffin and linebacker DeShawn Page addressed the media on Monday.

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