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BBTV: Sam Purcell and players preview 2023-24 season

Sam Purcell
Sam Purcell (Photo: Mississippi State Athletics)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Starkville - Mississippi State head coach Sam Purcell, guard Jerkaila Jordan, guard Lauren Park-Lane, guard Mjracle Sheppard, forward Darrione Rogers, forward Erynn Barnum, and forward Debreasha Powe addressed the media on Friday.

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