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BBTV: Pittman, Johnson, Richardson, Rogers, Pickering, and Losoya talk camp

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State RB Jeffery Pittman, OL Kwatrivous Johnson, CB Decamerion Richardson, QB Will Rogers, DL Nathan Pickering, and OL Steven Losoya addressed the media on Sunday.

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