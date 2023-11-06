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BBTV: Chris Jans previews season opener

Mar 9, 2023; Nashville, TN, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Chris Jans during the first half against the Florida Gators at Bridgestone Arena.
Mar 9, 2023; Nashville, TN, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Chris Jans during the first half against the Florida Gators at Bridgestone Arena. (Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Chris Jans addressed the media ahead of Wednesday's season opener against Arizona State.

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