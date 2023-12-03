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BBTV: Chris Jans and Cameron Matthews Southern postgame

Dec 3, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Chris Jans watches during the second half against the Southern Jaguars at Humphrey Coliseum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports.
Dec 3, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Chris Jans watches during the second half against the Southern Jaguars at Humphrey Coliseum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports. (Photo: Petre Thomas-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Chris Jans and forward Cameron Matthews addressed the media following Sunday's 60-59 loss to Southern.

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