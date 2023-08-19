News More News
ago football Edit

BBTV: Brock, Barbay, and Arnett recap second preseason scrimmage

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State defensive coordinator Matt Brock, offensive coordinator Kevin Barbay, and head coach Zach Arnett addressed the media following Saturday’s scrimmage.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}