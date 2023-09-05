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Arizona Head Coach Jedd Fisch Week 2 Presser

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Arizona head coach Jedd Fisch addressed the media ahead of Saturday's matchup with Mississippi State.

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