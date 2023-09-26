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Alabama Head Coach Nick Saban Week 5 presser

Sep 9, 2023; Tuscaloosa, Alabama, USA; Alabama Crimson Tide head coach Nick Saban cheers on his players before their game against the Texas Longhorns at Bryant-Denny Stadium.
Sep 9, 2023; Tuscaloosa, Alabama, USA; Alabama Crimson Tide head coach Nick Saban cheers on his players before their game against the Texas Longhorns at Bryant-Denny Stadium. (John David Mercer-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Alabama head coach Nick Saban addressed the media ahead of Saturday's matchup with Mississippi State.

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