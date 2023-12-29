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1-on-1 with Mississippi State signee Elijah Cannon

Elijah Cannon
Elijah Cannon (John Garcia, Jr.)
John Garcia, Jr.
Rivals.com

Mississippi State state cornerback signee Elijah Cannon spoke with Rivals.com's John Garcia, Jr. to discuss his commitment to the Bulldogs.

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